Orgelmatinee in Banz

In der halbstündigen Orgelmatinee am Sonntag, 7. Juli, um 11.30 Uhr ist Thomas Bähr aus Maineck zu Gast. Das Programm enthält Musik von Nicolaus Bruhns, Dietrich Buxtehude, G. F. Händel, dem Banzer Benediktiner P. Joh. Valentin Rathgeber und Felix Mendelssohn Bartholdy. Wie immer ist der Eintritt frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte für die Erhaltung des Seuffert-Woehl-Instruments gebeten. Der aus Maineck stammende Thomas Bähr bekam mit sieben Jahren ersten Klavierunterricht und begann mit 14 Jahren an der Orgel zu spielen. Er erhielt Unterricht bei Regionalkantor Georg Hagel und absolvierte die D- sowie die C-Prüfung. red