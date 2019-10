Orgelkonzert zum Erntedank

Am morgigen Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr findet in der Pfarrkirche in Geisfeld das Herbstkonzert statt. Für dieses Orgelkonzert konnte Ingrid Kasper, Kirchenmusikdirektorin und Organistin an der Stephanskirche in Bamberg, gewonnen werden. Kasper spielt unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Georg Böhm, Jean Langlais, John Rutter. Ergänzt wird das Programm durch freie Orgelimprovisationen zum Thema "Herbst" und zum Erntedankfest, das an diesem Sonntag in der Pfarrei Geisfeld gefeiert wird. red