Orgelkonzert in Zeil

Für Sonntag, 24. März, lädt die Pfarrgemeinde St. Michael Zeil um 17 Uhr zum Orgelkonzert ein. An der Eichfelder-Orgel in der Michaelskirche spielt Anke Willwohl aus Würzburg. Sie ist seit 2001 als Dekanatskantorin der Pfarreiengemeinschaft Heiligkreuz/Sankt Elisabeth in Würzburg tätig. Neben ihrer Tätigkeit als Kirchenmusikerin in der Pfarrei ist Anke Willwohl eine gefragte Konzertorganistin mit reger Konzerttätigkeit in der Region, aber auch international. Der Schwerpunkt ihres Schaffens liegt in der Interpretation virtuoser französischer Orgelmusik sowie des Orgelwerks von Johann Sebastian Bach. International gastierte sie bereits beim Festival Gonzaga in Sabbioneta (Italien) sowie in der Yunokawa Catholic Church in Hakodate (Japan).

Im Konzert am Sonntag erklingen Transkriptionen für Orgel, wie etwa Bachs Konzert d-Moll l oder ein Concerto grosso von Antonio Vivaldi. Bei einer Transkription spricht man von einer Umarbeitung eines Werkes für eine andere Besetzung. So werden Werke, die eigentlich für die Orchesterbesetzung komponiert wurden, für die Orgel eingerichtet.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind erbeten. red