Orgelkonzert in Wannbach

Am Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr spielen zum zweiten Mal die Bamberger Bachsolisten Eva Sohni und Manfred Wengoborski in der Johanniskirche. Sie bringen Werke von Wilhelm Friedemann Bach, Johann Joachim Quantz, Johann Gottfried Walther, Heinrich Ignatz Franz Biber, Wolfgang Amadeus Mozart, Tomaso Antonio Vitali und Antonio Vivaldi zu Gehör. Sie werden von Georg Schäffner an der Orgel und am Cembalo begleitet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden am Ausgang für die Finanzierung der Orgel erbeten. red