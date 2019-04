Orgelkonzert in St. Martin

Die Konzertreihe "Musik in St. Martin - Musik für St. Martin" beginnt dieses Jahr am Samstag, 13. April, mit einem Konzert des Organisten am Mariendom von Zwickau, Kirchenmusikdirektor Henk Galenkamp. Ab 17.30 Uhr spielt er auf die Passions- und vorösterliche Zeit abgestimmte Musik von J. S. Bach, Du Mage, Krebs, Langlais und Rheinberger. Der Eintritt ist frei. Der Förderverein St. Martin freut sich über Spenden zugunsten des Erhalts der Kirche und des Kultur- und Musiklebens in St. Martin. red