Orgelkonzert in St. Laurentius

Anlässlich des 20. Geburtstags der Rohlf-Orgel findet am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr ein Orgelkonzert in der Pfarrkirche St. Laurentius in Aisch statt. Regionalkantor Erich Staab gibt zu Beginn eine kurze Erklärung zum Instrument und eröffnet das Konzert. Im Anschluss zeigen einige der einheimischen Organisten ihr Können auf der Orgel. Nach dem Konzert lädt der Pfarrgemeinderat zum "Staffelfest" auf den Treppen am Kirchenvorplatz ein. Dort können die Besucher bei einem Glas Federweißer und Zwiebelkuchen das Konzert ausklingen lassen und miteinander ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Pfarrkirche sind gern gesehen. red