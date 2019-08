Am Freitag, 6. September, findet um 17.30 Uhr das nächste Konzert im Rahmen der Reihe "Orgelkonzerte in St. Elisabeth" statt. Die Künstler Eva Hennevogl (Violine) und Wilhelm Schmidts (Orgel) widmen sich einem Programm mit Werken der deutschen Romantik. Dabei erklingen auch Stücke von Joseph Rheinberger in der seltenen Originalbesetzung für Violine und Orgel. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht. red