Orgelkonzert in Effeltrich

Am Sonntag, 28. April, um 17 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Georg in Effeltrich ein Orgelkonzert auf der neuen Rohlf-Orgel mit dem Basilika-Organisten Georg Schäffner aus Gößweinstein statt. Schäffner spielt unter anderem Werke von Pachelbel, Bach, Vivaldi und Rathgeber auf der neuen Orgel. Der Eintritt ist frei. Spenden werden am Ende des Konzertes gerne entgegengenommen. Der Erlös ist für die Renovierung des Wehrganges der Kirchenburg St. Georg Effeltrich bestimmt.