Orgelkonzert in der Stadtpfarrkirche

red



Ein Orgelkonzert mit Karl-Heinz Sauer findet am kommenden Sonntag, 1. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Hammelburg statt. Auf dem Programm stehen Werke von Arthur Wills, Franz Tunder, Louis-Nicolas Clerambault und Josef Gabriel Rheinberger sowie Théodore Salomé, Louis Vierne und Charles Tournemire.Karl-Heinz Sauer studierte Kirchenmusik am Würzburger Hermann-Zilcher-Konservatorium und an der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität.1989 legte er die B-Prüfung und 1992 die A-Prüfung ab. Es folgten weitere Studien in Würzburg, die er 1997 mit der Reifeprüfung für Orgelimprovisation abschloss. Seit 1991 ist Sauer hauptamtlicher Kirchenmusiker der Diözese Würzburg, zunächst in Kitzingen, seit 2003 in Gerolzhofen und in der Pfarreiengemeinschaft "St. Franziskus am Steigerwald". Darüber hinaus unterrichtet er im Rahmen der diözesanen C-Ausbildung und ist als Bläserreferent der Ansprechpartner für alle Bläsergruppen und Blaskapellen hinsichtlich kirchlicher Bläsermusik. 2009 bis 2013 Mitarbeit in der Orgelbuchkommission für das Orgelbuch Stammteil des GL. Konzert- und Bläsertätigkeit runden sein vielfältiges Wirken ab.