Orgelkonzert in der Klosterkirche

Am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr, findet in der Klosterkirche Weißenohe ein Orgelkonzert unter dem Motto "England in Glanz und Gloria" statt. Thomas Köhler spielt Werke des Wahlengländers G. F. Händel aus dem Messias, das "Largo" aus Xerxes und die "Ankunft der Königin von Saba". Außerdem erklingen Variationen über "God save the Queen" von Wesley, "Trumpet Voluntaries" von Boyce und ein Concerto von Camidge. Die krönenden Eckpunkte des Konzerts bilden zu Anfang der Marsch Nummer 4 und zum Schluss der Marsch Nummer 1 aus "Pomp und circumstance" von Edward Elgar. Die Festlichkeit Englands wird in diesem Konzert zum Abschluss der Saison und dem Christkönigsfest nicht zu kurz kommen. red