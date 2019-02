Orgelkonzert in der Kilianskirche

Schon zu einer kleinen Tradition geworden ist die "OrgelFahrt" des Dresdner Frauenkirchenkantors Matthias Grünert. Neben Stationen in Neuendettelsau, Forchheim und Ansbach gastiert Grünert zum Abschlusskonzert am Sonntag, 17. Februar, um 18 Uhr in der Kilianskirche in Bad Staffelstein. Dabei gibt der Organist Musikstücke aus dem 17. bis Ende des 19. Jahrhunderts zum Besten. Der Eintritt ist frei - um Spenden wird gebeten. red