Ebrach 24.07.2019

Orgelkonzert in der einstigen Klosterkirche

Der Orgelförderverein Ebrach lädt am Sonntag, 28. Juli, um 17 Uhr zu einem weiteren Orgelkonzert in die ehemalige Klosterkirche in Ebrach ein. Bei diesem Konzert geben Karl Heinz Böhm aus Bamberg und ...