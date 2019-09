Die katholische Kirchengemeinde Verklärung Christi in Forchheim-Nord feiert heuer den 60. Jahrestag der Einweihung ihrer Kirche.

Zur Feier dieses Jahrestages findet einen Reihe von Orgelkonzerten in der Kirche an der Ecke Bammersdorfer Straße/Kantstraße statt. Wie der Pfarrgemeinderat Verklärung Christi mitteilte, muss allerdings wegen Renovierungsarbeiten in der Kirche das Konzert am Sonntag, 29. September, entfallen. red