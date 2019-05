Orgelklänge für Prälat Wich

Vor einigen Tagen wurde in Bamberg der überregional bekannte ehemalige Domkapitular Hans Wich im Bamberger Domkreuzgang beigesetzt. Die letzte öffentliche Amtshandlung des 90-jährig in Bamberg verstorbenen Priesters war die Orgelweihe in St. Hedwig im Juli vergangenen Jahres.

Höchstadt verbunden war Wich zeitlebens durch persönliche Beziehungen aus seiner Schulzeit. Deshalb kam er oft als Firmspender in den Aischgrund und feierte viele Jubiläen und Einweihungen als Vertreter der Bistumsleitung in den Gemeinden des Dekanates Höchstadt mit. Darüber hinaus war Wich knapp 30 Jahre Zelebrant und Festprediger beim alljährlichen Antoniusfest auf dem Lauberberg. Bei der Totenmesse am Freitag, 31. Mai, um 18.30 Uhr in St. Hedwig in Höchstadt-Süd soll die von ihm im vergangenen Jahr geweihte Orgel zu seinem Gedenken erklingen. Auch beim Antoniusfest am Sonntag, 16. Juni, erinnern sich die Pilger am Lauberberg an "ihren" verstorbenen Prälaten. NR