Orgelhits zum Eröffnungskonzert

Dekanatskantor Matthias Braun aus Bad Neustadt wird am Sonntag, 15. April, um 19.30 Uhr den 30. Bad Kissinger Orgelzyklus an der Schuke-Orgel der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche Bad Kissingen eröffnen. Neben Johann Sebastian Bachs freudigem Praeludium G-Dur spielt er Werke der Romantik von Camillo Schumann (2. Sonate), Alexandre Guilmant (Offertoire) und Nicolas-Jacques Lemmens (Cantabile). Louis Viernes Scherzo und Finale der 1. Orgelsymphonie bilden den virtuosen Schlusspunkt des Konzerts. Karten gibt es an der Abendkasse ab zirka 19 Uhr. sek