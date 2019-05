Orgelhits zum 30-Jährigen

Vor 30 Jahren wurde der Bad Kissinger Orgelzyklus von Regionalkantor Peter Rottmann ins Leben gerufen. Dazu wird Stadtkantor Burkhard Ascherl am Sonntag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr beim Eröffnungskonzert des Orgelzyklus an der Schuke-Orgel der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche Orgelhits aus drei Jahrhunderten spielen. Neben Johann Sebastian Bachs Toccata d-Moll erklingt im ersten Teil des Konzerts, zu dem Ascherl auch eine Einführung geben wird, das "Harfenkonzert" von Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozarts Fantasie f-Moll KV 608. Im zweiten Teil führt der Interpret die Zuhörer in die Welt der Romantik unter anderem mit Werken von Charles-Marie Widor (Allegro der 5. Orgelsymphonie), Joseph Bonnet (Variations de Concert) und LouisVierne (Carillon de Westminster). Karten gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr. Foto: Sigrid Metz