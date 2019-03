Orgelfreunde laden zu Passion und Freude

"Passio et Laetitia - Passion und Freude": Mit diesem Titel laden die Orgelfreunde von St. Stephanus am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr, zum letzten Konzert der Orgelreihe an der neu restaurierten und erweiterten Strebel-Orgel in Adelsdorf, diesmal mit dem bekannten Organisten Georg Schäffner aus Gößweinstein ein. Es erklingen Orgelwerke aus vier Jahrhunderten von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Josef Rheinberger, Theodore Dubois und Charles-Marie Widor. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind aber gern gesehen. red