Orgelfahrt führt nach Kronach

Unter dem Motto "Unterwegs von Franken nach Thüringen" gastiert erneut der Dresdner Frauenkirchenkantor Matthias Grünert mit seiner Orgelfahrt am Freitag, 5. Juli, um 19.30 Uhr in der Christuskirche Kronach. U.a. steht auf dem Programm die Dorische Toccata von Johann Sebastian Bach. Musik verbindet Menschen und Regionen, unabhängig von bestehenden Unterschieden. Jedermann ist willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Matthias Grünert liebt die Nähe zum Publikum, stellt sein Spiel und das Instrument in den Mittelpunkt, macht Vielfalt erlebbar. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird zur Deckung der Unkosten gebeten. red