Orgelfahrt 2019 führt auch nach Mönchröden

Für stillere Momente während der Festtage des "Tags der Franken" kann die Orgelfahrt unter dem Titel "Unterwegs von Franken nach Thüringen" vom 5. bis 7. Juli sorgen. Liebhaber der Orgelmusik können dabei mit dem Frauenkirchenkantor Matthias Grünert, Dresden, auf eine musikalische Entdeckungsreise gehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters, der Kirchgemeinde Hoheneiche (Christiane Linke, Telefon 0173/3762037, www.OrgelFahrt.de).

Jeder ist willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.

Die Teilnehmer können sich das Spiel des Dresdener Frauenkirchenkantors an verschiedenen Orgeln anhören. Nichts wiederholt sich innerhalb einer Tour. In den kleinen Kirchen ist es oft möglich, Matthias Grünert auf Hände und Füße zu schauen. Er liebt die Nähe zum Publikum, stellt sein Spiel und das Instrument in den Mittelpunkt, macht Vielfalt erlebbar.

In diesem Jahr verbindet die Orgelfahrt, zum wiederholten Male eine der bedeutendsten Wallfahrtskirchen Frankens mit so mancher kleinen Dorfkirche in Thüringen. Der Tourenplan am Freitag, 5. Juli, enthält bereits bekannte Instrumente, die der Dresdener Frauenkirchenkantor, wenn auch nicht in jedem Jahr, unter seine Hände und Füße nimmt. Breit ist die Palette der Kompositionen.

Zum Auftakt, dem traditionellen Konzert zum Freitagsläuten in der Basilika Vierzehnheiligen (15 Uhr), erklingt Johann Sebastian Bachs "Dorische" im Programm, gefolgt von deutscher, französischer und englischer Romantik aus den Federn von Felix Mendelssohn Bartholdy, César Franck und Percy Fletcher. In der Klosterkirche Mönchröden (17.30 Uhr) geht die musikalische Europareise weiter: von Norddeutschland nach Flamen, ins Fürstentum Reuß, nach Spanien und Italien. Der Abend schließt wie begonnen mit Johann Sebastian Bachs großen Orgelwerken in der Christuskirche in Kronach (19.30 Uhr).

Veranstalter ist die Kirchgemeinde Hoheneiche, das Team "OrgelFahrt", Telefon 0173/3762037. Informationen gibt es auch online auf www.OrgelFahrt.de. red