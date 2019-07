Die katholische Pfarrei feiert am Sonntag, 21. Juli, die Einweihung der neuen Orgel in der Laurentiuskirche und das Pfarrfest. Um 10.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit Domkapitular Peter Wünsche und dem Jugendchor. Es schließt sich das Pfarrfest mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen an. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit zu einer Orgelführung. Zum Abschluss der Feierlichkeiten findet um 17 Uhr ein Orgelkonzert mit Markus Blomenhofer statt. red