Bad Kissingen vor 13 Stunden

Musik

Orgelabend mit dem Stadtkantor

Beim achten Orgelabend innerhalb des 31. Bad Kissinger Orgelzyklus am Freitag, 20. September, um 20 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche nimmt Stadtkantor Burkhard Ascherl selbst am Spieltisch der Sc...