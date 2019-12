Orgel und Trompete

Am Montag 30. Dezember, findet um 18.30 Uhr in der Basilika das traditionelle Jahresschlusskonzert statt.

Auf dem Programm steht ein festliches Konzert für Trompete und Orgel mit Werken von Johann Sebastian Bach, Alessandro Marcello, Jacques-Nicolas Lemmens, Louis Vierne, Leonard Bernstein und anderen.

Die Ausführenden sind Moritz Görg an der Trompete und Georg Schäffner an der Orgel.

Karten für das Jahresschlusskonzert gibt es ab 17.30 Uhr an der Abendkasse für zwölf Euro (Schüler/Studenten zehn Euro). Der Reinerlös geht an den Förderverein "Freunde der Basilika Gößweinstein".

Moritz Görg (1986 in Ulm geboren) begann mit 14 Jahren ein Musikstudium an der Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg mit Hauptfach Trompete bei Prof. Uwe Kleindienst. Weitere Studienaufenthalte folgten bei Bo Nilsson und Prof. Håkan Hardenberger an der Academy of Music Malmö in Schweden sowie bei Prof. Matthias Höfs an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

Konzertauftritte führten Moritz Görg mit dem Ensemble "Windsbacher Blechbläser" unter anderem nach Italien, Frankreich und Australien. Neben seinen solistischen Tätigkeiten, ist Moritz Görg Gast bei deutschen Orchestern wie der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.

Als Spezialist des Musizierens auf der ventillosen Naturtrompete arbeitet er mit führenden europäischen Barockorchestern zusammen, unter anderem dem Collegium Vocale Gent, dem Balthasar-Neumann-Ensemble und Vox Luminis. Mit dem Michaelis Consort - einem von den Brüdern Felix und Moritz Görg gegründeten Alte-Musik-Ensemble - wurde er 2011 Preisträger des Biagio-Marini-Wettbewerbes in Neuburg an der Donau.

Moritz Görg ist Lehrbeauftragter für Naturtrompete an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. red