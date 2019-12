Eine besondere musikalische Einstimmung auf Weihnachten ist beim Adventsgottesdienst morgen um 9.30 Uhr in der Spitalkirche zu erleben. Gemeinsam umrahmen Martin Popp an der Trompete und Alexander Kallwies an der Orgel den Gottesdienst unter anderem mit Arrangements der Arie "Tröste dich, mein Volk" aus Händels Messias und der "Drei Könige" von Peter Cornelius.

Ausgewählte Choräle werden ebenfalls festlich durch Orgel und Trompete von den beiden Musikern ausgestaltet. red