Orgel und Trompete

In der Pfarrkirche St. Vitus in Burgebrach werden Till Weser, Solotrompeter der Bamberger Symphoniker, und die Organistin Katharina Königsfeld ein Konzert mit erlesenen Werken der Trompeten und Orgelliteratur vorstellen. Die Veranstaltung findet am kommenden Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr statt. Karten sind im Vorverkauf im Rathaus Burgebrach, Zimmer 01, erhältlich. red