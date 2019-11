Orgel und Text im Herbst

Zum Ende des Kirchenjahres lädt die Kirchengemeinde Steppach am Samstag, 23. November, um 19 Uhr zu einem Abend mit Orgelmusik und Texten ein. In der neu renovierten Steppacher Kirche spielt Hans-Georg Popp an der Orgel und Sigrid Hader-Popp liest dazu Texte zur besonderen Zeit am Ende des Herbstes. Thema des Abends ist "Herr, es ist Zeit ...". Der Eintritt ist frei. red