Orgel und mehr in der Kirche

Auch in gottesdienst- und konzertfreien Zeiten gibt es musikalische Angebote in den Kirchen der Petrigemeinde, die Einzelbesucher dort erleben können.

Dekanats- und Stadtkantor Christian Reitenspieß kann wegen Urlaubs in dieser Woche nicht so viele festgelegte Termine bestreiten. Es werden allerdings Organisten an den Instrumenten spielen.

Folgende Termine sind geplant: Mittwoch und Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr, Freitag 17 bis 18 Uhr in der Petrikirche. Zum Gebet ist die Petrikirche täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Spitalkirche heute von 10 bis 14 Uhr, am Mittwoch von 16 bis 20 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 10 bis 14 Uhr, am Sonntag von 9 bis 15 Uhr.

In der Woche ab 19. April wird es zu folgenden Zeiten Musik in den Kirchen geben: Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Spitalkirche, Montag von 16 bis 17.30 Uhr in der Petrikirche, Dienstag von 11 bis 13 Uhr in der Spitalkirche, Mittwoch von 11 bis 12.30 Uhr Petrikirche und 18.30 bis 19.30 Spitalkirche, Donnerstag 16 bis 17.30 Spitalkirche, Samstag, 11 bis 13 Uhr Petrikirche, Sonntag 9.30 bis 11 Spitalkirche. red