Orgel- und Chorkonzert in St. Michael

Nach der abgeschlossenen Restaurierung der G.-F.-Steinmeyer-Orgel in der Kirche St. Michael in Neunkirchen am Brand von 1885 trifft am Freitag, 21. September, um 19 Uhr nun Orgel auf Chor. Jan Doležel (geboren 1984 in Pilsen) spielt Orgelmusik der Romantik mit Werken von F. Mendelssohn-Bartholdy bis V. Esterle, und der Chor "Cantiqua" unter Leitung von Leo Langer singt a cappella - also im puren Vokalklang - Motetten von J. Desprez und Orlando di Lasso. Der Eintritt ist frei. Die Pfarrgemeinde bittet aber um Spenden für die Finanzierung der Orgelrestaurierung. red