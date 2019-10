Eine Mischung aus hochkarätiger Orgelmusik und peppigen Chorstücken präsentieren Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Knörr an der Orgel und der Stadtsteinacher Chor "SAN Voices" unter der Leitung von Jörg Schmidt in der Kirche St. Jakob und St. Erhard in Rugendorf. Das Konzert beginnt am Samstag, 19. Oktober, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kirchenmusik sind erbeten. red