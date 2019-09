Einen Orgel-Schnuppertag veranstaltet das Referat Kirchenmusik der Diözese Würzburg am heutigen Samstag, 28. September. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Wie aus Wind Musik wird". In Bad Brückenau erläutert Markus Wollmann von 14 bis 16 Uhr die Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus und zeigt, was in seinem Instrument steckt. sek