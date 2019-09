Orgel-Schnuppertag im Bistum

Das Referat Kirchenmusik der Diözese Würzburg veranstaltet am Samstag, 28. September, einen Orgel-Schnuppertag. Insgesamt 35 Orgeln zwischen Amorbach und Reckendorf, Bad Brückenau und Giebelstadt warten darauf, entdeckt zu werden. Auch Münnerstadt ist dabei. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Wie aus Wind Musik wird". In Münnerstadt steht Peter Rottmann von 14 bis 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche Sankt Maria Magdalena Rede und Antwort zu seinem Instrument, und in Bad Neustadt-Sankt Konrad stellt Matthias Braun die Orgel von 14 bis 16 Uhr vor. sek