Nach dreiwöchiger Restaurierung der Orgel der Seßlacher Stadtpfarrkirche ist es nun geschafft. Im Gottesdienst am Samstag, 24. August, um 17.30 Uhr wird die Orgel durch Christian Beck wieder erklingen. Pfarrer Norbert Lang wird das Instrument segnen. Orgelbauer Beck wird die Restaurierungsarbeiten erläutern. Die Kirchengemeinde bedankt sich bei allen Helfern der Renovierungsphase. Nun ergeht die Einladung, am Gottesdienst teilzunehmen und sich am Orgelklang zu erfreuen. Foto: Jochen Berger