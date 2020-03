Organisierte Bettelei vor Supermärkten

Meldungen über aufdringliche Bettelei durch eine kleine Personengruppe erreichten die Polizei Bad Brückenau am Mittwochnachmittag. Angeblich würden Kunden auf dem Parkplatz von Verbrauchermärkten ein Zettel unter die Nase gehalten. Mit dem Hinweis auf die Unterstützung körperbehinderter Menschen würde eine Geldspende

verlangt. Eine Streifenbesatzung konnte kurz darauf einen Pkw mit drei Personen anhalten. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um die Gruppe vom Supermarktparkplatz

handelte. Sie sind mehrfach wegen betrügerischen Bettelns bundesweit in Erscheinung getreten und werden deshalb von verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht, berichtet die Polizei Bad Brückenau. Ins Bild passte auch, dass die erwähnten Zettel bei der ersten Durchsicht weder bei den in Gewahrsam genommenen Personen noch in deren Pkw zu finden waren. Diese hatten sie im Fahrzeug hinter einer Plastikverkleidung versteckt. pol