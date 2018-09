Organisatorisches zum Straßenfest

Zwei der Ortsvereine von Altenkunstadt, die am Straßenfest, 8. September, beteiligt sind, weisen auf einige organisatorische Festlegungen hin. So bittet der Obst- und Gartenbauverein von Altenkunstadt seine Mitglieder, die regelmäßig die selbst gemachten Liköre zu diesem Bürgerfest beisteuern, diese wieder beim Ersten Vorsitzenden Norbert Kerling abzugeben. Auch wenn die Mitglieder des Gartenbauvereins von Spiesberg, einem bekannten "Krapfenback-Ort", nicht mehr in dem Maße wie früher für alle familiären Festlichkeiten diese leckeren Backwerke zusagen können, wofür sie auch aus Altersgründen um Verständnis bitten, anlässlich des Straßenfestes wird es jedoch am Stand der Spiesberger Gartenfreunde auf jeden Fall wieder die bekannten Krapfen und geschnittenen Hasen geben, konnte die Vorstandschaft bestätigen, nachdem es diesbezüglich mehrere Rückfragen gegeben hatte. dr