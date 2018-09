Orff-Tage in Bamberg

Mit einem eigens arrangierten Crossover-Programm trifft das chorsymphonische Werk Carl Orffs "Carmina Burana" auf die mehrfach ausgezeichneten Weltklasse-Jazzer "Klazz Brothers". Erstmalig finden die Orff-Tage der Bayerischen Philharmonie nicht nur in München statt, sondern auch in Bamberg und Füssen. In Oberfranken sind sie am 19. Oktober um 19 Uhr im Joseph-Keilberth-Saal in der Bamberger Konzerthalle zu hören.

Unter der Leitung von Mark Mast präsentieren im ersten Teil Carmela Konrad (Sopran), Gustavo Martín-Sánchez (Tenor), Florian Götz (Bariton), Yudum Çetiner und Jelena Stojkovic (Klavier), Jürgen Spitschka (Pauke), Kinderchor und Chor der Bayerischen Philharmonie sowie das Percussion-Ensemble der Bayerischen Philharmonie das längst zeitlos gewordene chorsinfonische Werk "Carmina Burana" von Carl Orff in einer Fassung für Klaviere und Percussionensemble von Wilhelm Killmayer.

Der zweite Teil verspricht erfrischend, virtuos und humorvoll ein Crossover-Erlebnis der swingenden Weltklasse-Jazzer "Klazz Brothers" gemeinsam mit Musikern der Bayerischen Philharmonie. Eine musikalische Entdeckungsreise durch Drama, Gesang und dynamische Rhythmen von klassischer Musik bis hin zu lateinamerikanischer Tanzmusik!

Kartenvorverkauf

In Bamberg kosten die Eintrittskarten 49/39/32 und 24 Euro, ermäßigt kosten sie die Hälfte. Sie sind in den Geschäftsstellen und Servicepoints des Fränkischen Tags erhältlich. red