Ordentlich Soul für die Seele

2006 begeisterte André Carswell im Vorprogramm der britischen Rockdinosaurier "The Who" Tausende von Fans. Am 20. Januar 2017 verzauberte er die Musikliebhaber im Saunaland der Therme Bad Steben. Ob vor großem oder kleinem Publikum, der Amerikaner mit der tiefschwarzen und samtweichen Stimme, der im unterfränkischen Marktheidenfeld seine große Liebe und seine zweite Heimat fand, fühlt sich überall pudelwohl. Sein Ziel ist es, sich in die Herzen der Zuhörer mit anspruchsvollen Soul-, Rock- und Popsongs zu singen. Davon können sich die Besucher am Freitag, 13. April, ab 20 Uhr überzeugen. Auf Einladung des Burgkunstadter Kleinkunstvereins "Tecnet Obermain" und bei freiem Eintritt singt er im "Tecnet Zentrum" in Bukersdorf.

Als Frontmann von zahlreichen Bands und als Studiomusiker hat sich Carswell in der Musikwelt einen Namen gemacht. Mit dem Heidenheimer Bluesrock-Gitarristen und Musikproduzenten Siggi Schwarz war der Sänger in Sachen Blues und Rock unterwegs. Ein Riesenprojekt zogen die beiden mit "Milestones of Rock" auf. stö