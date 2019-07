Ordensgemeinschaft feiert mit Orchester

Die Kongregation der Redemptoristen feiert alljährlich am dritten Sonntag im Juli ihr Hauptfest, das Redemptori-Erlöserfest. 2019 ist ein besonderes Jahr: Die Klosterkirche St. Antonius Forchheim ist seit 100 Jahren im Besitz der Redemptoristen. Der damals gegründete Klosterverein und die Stiftung der Klosterkirche sorgen sich weiterhin, das religiöse Leben in der Klosterkirche wachzuhalten. Pater Provinzial Edmund Hipp wird am Erlöserfest am 21. Juli um 10 Uhr ein feierliches Hochamt zelebrieren. Chor und Orchester der Klosterkirche führen zu diesem festlichen Anlass die Messe in D-Dur des Benediktinerpaters Bonifaz Stöckl auf. Regionalkantor Georg Schäffner hat die Notenhandschrift dieser lateinischen Messe in der Diözesanbibliothek zu Freising entdeckt und "ausgegraben". Die Soli singen Traudi Harrer und Johanna Schatz. Es musizieren Klosterchor und -orchester von St. Anton unter Franz-Josef Saam, der die Ensembles seit 50 Jahren leitet. red