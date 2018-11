Orden für fleißige Mitstreiter

Arthur Stollberger Beim traditionellen Ordensabend des Nüdlinger Carneval Clubs (NCC) im Pfarrsaal wurden verdiente Karnevalisten in festlichem Rahmen geehrt. Außerdem gaben Gesellschaftspräsident Ingo Kneup und Vizepräsident Tobias Schäfer für die versammelte Narrenschar auch erste inhaltliche Einblicke in das Programm der kommenden Session 2019, die sich das "Kreadoof-Team" ausgedacht hatte.

Termine 2019

Die FEN-Auftaktsitzung findet auch in dieser Session wieder in Nüdlingen statt. Am 19. Januar 2019 werden die Karnevalsvereine Unterfrankens in der Schlossberghalle auf die närrische Zeit einstimmen.

Die Elferratssitzungen, die alljährlichen Höhepunkte, finden am Samstag, 16. Februar 2019, und Samstag, 23. Februar 2019, in der Schulturnhalle statt. Zum NCC-Faschingstanz lädt der Verein am Samstag, 2. März 2019, ein. Das Motto der Session lautet "Zeitreise" und wird jede Menge an brillianten Auftritten und lustigen Szenen enthalten. Das Kreadoof-Team und die NCC-Garden sind seit Monaten in der intensiven Vorbereitungsphase.

Im Mittelpunkt des geselligen Ordensabends standen die Ordensverleihungen an verdiente Karnevalisten. Die jeweilige Laudatio für die Förderung des karnevalistischen Brauchtums nahm Jürgen Seit vor, der Vizepräsident der FEN (Föderation Europäischer Narren) Unterfranken. Zuvor verlieh NCC-Ordenskanzler Udo Hein die NCC-Verdienstorden an Darleen Nicolai und Heiko Rink. Den "Till von Europa" verlieh er an Karsten Eckert und Christoph Hein.

Den FEN-Jahresorden verlieh Jürgen Seit an Bettina Wolf, Patricia Hein und Stefanie Nöth. Diese drei NCC-Mitglieder tanzen seit Jahren in der Marsch- und Showtanzgruppe des NCC mit und bringen ihre Erfahrungen als Trainerinnen der Juniorengarde ein.

Weitere Ehrungen: Mit dem Narr von Europa in Bronze wurden Sabrina Rink, Tobias Schäfer, Jessica Winkler und Theresa Kirchner ausgezeichnet. Sie sind in verschiedenen Bereichen des NCC aktiv. Den Orden Narr von Europa in Silber verlieh Jürgen Seit an Lisa Eckert und Petra Kiesel. Lisa Eckert unterstützt den NCC vor allem mit ihrem künstlerischen Talent und entwirft zum Beispiel Eintrittskarten, Plakate und Bühnenbilder. Petra Kiesel wurde Mitglied der Küchen-Crew und übernahm 2012 als Küchenmeisterin besondere Verantwortung.

Den Narr von Europa in Gold erhielt Udo Langohr, der als Komiteemitglied den Verein vorbildlich repräsentiert und immer präsent ist, wenn er gebraucht wird. Der Lachende Löwe, eine der höchsten Ehrungen, wurde für seine Verdienste an Leander Schottdorf verliehen. Er ist sowohl bei den NCC-Veranstaltungen als auch bei Veranstaltungen der FEN mit vollem Engagement dabei. Neben seinen Auftritten und seinen Tätigkeiten als ehemaliger Centfuchser übt er seine Aufgaben als Saalchef und Kellermeister vorbildlich aus. Die höchste Ehrung beim Ordensabend wurde an Brigitte Klöffel verliehen. Sie erhielt den Narr von Europa in Brillant. Ein Auszug aus ihren Aktivitäten: Sie unterstützt den NCC bei allen Veranstaltungen, beim Schreiben von Reden und Sketchen im Kreadoofteam. Auf der Bühne ist sie vielen Nüdlingern als Tratschweib und Moderatorin bekannt. Als Gardetrainerin hat sie alles trainiert, was der Verein zu bieten hat, unter anderem trainierte sie das NCC-Männerballett.