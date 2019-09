Orchesterschule musikalische Erfolgsgeschichte

Großen Anklang fand der Schnuppernachmittag der Orchesterschule Pressig-Stockheim, die auf ihr 20-jähriges Bestehen blicken kann und zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist. Davon haben insbesondere die Musikvereine aus Stockheim, Pressig, Größau-Posseck, Neukenroth, Rothenkirchen und Haig profitiert. Und so manches Talent wurde gefördert. Am Samstag fand in der Grund- und Mittelschule Pressig die Informationsveranstaltung rund um das Thema "Musik und Gesang" statt. Die Ausbilder mit musikalischem Leiter Andreas Thiel boten dabei ein breit gefächertes Spektrum an. Viele Eltern nutzten die Chance, sich über das Leistungsangebot der Musikschule zu informieren. Gestaltet wurde der Nachmittag von den sechs an der Orchesterschule beteiligten Musikvereinen. Die zentrale Festveranstaltung findet am Sonntag, 13. Oktober, in der Neukenrother Zecherhalle statt. Für weitere Auskünfte steht Eugen Rebhan, Telefon 09265/8418, zur Verfügung. Foto: Gerd Fleischmann