Orchester wollen von der Vielseitigkeit des Akkordeons überzeugen

Bereits im Jahr 2014 konnten sich die Zuhörer im Rahmen des Projektkonzerts "Accordion meets Gershwin" von der Vielseitigkeit des Akkordeons überzeugen. Die Idee zu einem weiteren gemeinsamen Konzert der Orchester aus Herzogenaurach, Bayreuth und Nürnberg-Schwabach kam nach dem großem Erfolg bereits damals auf. Nach fünf Jahren ist es nun soweit. Zur Vorbereitung auf die neue Konzertreihe trafen die drei Orchester vor kurzem im Bildungshaus Obertrubach, um die gemeinsamen Stücke zu erarbeiten, heißt es in einem Pressebericht des Herzogenauracher Ensembles. Unter der Leitung des Bundesdirigenten des Deutschen Harmonika-Verbandes, Stefan Hippe, wurden die Stücke einstudiert, unter anderem auch das von Katja und Stefan Hippe erstmals für Akkordeonorchester arrangierte Klarinettenkonzert Nr. 3 von Carl Stamitz. Die Uraufführung findet beim Konzert "Akkordeon trifft Klassik" in Herzogenaurach statt. Als Solist an der Klarinette fungiert Roland Baumann, der auch das Akkordeonorchester Herzogenaurach leitet.

Nach zwei Tagen intensiver Probearbeit ist das Projektorchester nun bestens auf die anstehenden Konzerte vorbereitet. Termine dafür sind: Sonntag, 6. Oktober, um 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) in der evangelischen Kirche Herzogenaurach (Kartenvorverkauf bei Bücher, Medien und mehr in Herzogenaurach sowie bei Buchers Hofladen in Hammerbach), Samstag, 26. Oktober, im Markgrafensaal Schwabach und Sonntag, 27. Oktober, im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth. red