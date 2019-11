Orchester der Bundespolizei gibt Konzert

Das Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Oerlenbach und die Gemeinde Oerlenbach laden wieder ein zu einem Benefizkonzert am Montag, 2. Dezember, um 19 Uhr in die St.-Burkardus-Kirche in Oerlenbach. Das Bundespolizeiorchester München unter der Leitung von Jos Zegers und der Bariton Maximilian Argmann werden ein vorweihnachtliches Kirchenkonzert geben. Der Eintritt ist frei. In diesem Jahr gehen die Spenden des Konzertes an den Förderverein krebskranker Kinder Hambach e.V.. Im Anschluss an das Benefizkonzert findet noch eine Begegnung vor der Kirche statt. Das Bundespolizeiorchester wurde 1952 gegründet, als "Musikkorps des BGS". Die Berufsmusiker treten in vielen verschiedenen Besetzungen auf. sek