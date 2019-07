Die geplante Veranstaltung "Summer in the City" mit der Band "Orange Shakers" am morgigen Donnerstag am Säumarkt in Lichtenfels wird verschoben. Die Wettervorhersagen kündigen für Donnerstag gelegentliche Regenschauer und ein deutliches Absinken der Temperatur an. Der neue Termin ist Mittwoch, 31. Juli. red