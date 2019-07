"Orange Shakers" am Lichtenfelser Säumarkt

Ungewöhnliche Interpretationen, heiße Rhythmen und Spielfreude pur sind das Markenzeichen der heimischen Band "Orange Shakers". Die fünf Musiker bestreiten den zweiten "Summer in the City"-Abend am morgigen Mittwoch ab 18.30 Uhr am Lichtenfelser Säumarkt. Ihre Stilrichtung ist eine entspannte Mixtur aus Blues, Rock, Soul und Funk mit überraschenden Wendungen. Die "Shakers" nehmen sich selbst nicht allzu ernst, die Musik aber schon. Zur Einstimmung auf den Sommerabend gibt es um 16.30 Uhr bei der Tourist-Information eine kostenlose Führung durch die historische Altstadt. Foto: privat