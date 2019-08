Die Band "Orange Drops" spielt am heutigen Donnerstag, 1. August, im Landgasthof Heerlein in Wildensorg. Die aus neun Musikern bestehende Band spielt seit vielen Jahren in bewährter Formation. Mit viel Leidenschaft werden seltene Ohrwürmer interpretiert. Die rockige Stimme von Sängerin Barbara nimmt die Zuhörer mit in die Klangwelt der 1970er und 80er Jahre. Die besondere Würze mit rundem Klangkörper bringen Saxophone und Trompeten. Beginn ist um 18 Uhr. red