Optik Plath übergeben

Für Brillen- und Kontaktlinsenträger ist das Optikerfachgeschäft Plath seit Jahrzehnten Ansprechpartner in Bad Brückenau. Im Dezember ist Inhaberin Iris Plath in den Ruhestand gegangen und hat ihren Betrieb an ihre langjährige Mitarbeiterin Tamara Heck übergeben.

Heck hatte schon ihre Ausbildung im Geschäft absolviert. Nach einjähriger Gesellenzeit begann sie die Meisterschule in Diez bei Limburg. "Iris Plath war es wichtig, ihre Kunden in gute Hände wei terzugeben. Deshalb hat sie mich als Nachfolgerin ihres Betriebes ermutigt und gefördert", erklärt Augenoptikermeisterin Tamara Heck. Am 2. Juni wurde offiziell die Neueröffnung in den renovierten und neugestalteten Geschäftsräumen in der Unterhainstraße gefeiert.

Beschäftigte bleiben

"Wir präsentieren uns als bewährtes Team mit neuem Look und neuem Namen", erläutert die junge Inhaberin. Das Geschäft ist nun in der Stadt unter dem Namen "Augenoptik Wiedersehen" zu finden. red