Oppelt seit 25 Jahren "Kindergartenchefin"

Auf 25 Jahre in "ihrem" Caritas-Kindergarten St. Nikolaus in Sand kann die Leiterin Christl Oppelt zurückblicken. Im September 1993 war der erste Arbeitstag der Zeilerin, die damals die Leitung von Schwester Iris übernahm. In einer kleinen Feierstunde am Montag überbrachten zahlreiche Gratulanten ihre Glückwünsche.

"Wir beide sind fast genauso lange im Amt", sagte Bürgermeister Bernhard Ruß und dankte der Jubilarin für die immer ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Diakon Bernhard Trunk lobte Oppelts hervorragende Erziehungsarbeit, "denn nicht umsonst ist sie so beliebt bei den Kindern und Eltern".

Auch die stellvertretende Vorsitzende des Kindergartenvereins, Martina Müller, Elternbeiratsvorsitzender Johannes Krines sowie das Kollegenteam reihten sich in die Schar der Gratulanten ein.

Extra aus dem anderen Sander Kindergarten St. Martin waren die Mädchen und Buben mit ihrer Leiterin Birgit Braun gekommen, um Oppelt ein Geschenk zu bringen, das sie bei ihrer Lieblingsbeschäftigung sehr gut gebrauchen kann: So überreichten die Kinder der langjährigen "Kindergartenchefin" zahlreiche Zutaten, mit denen sie wieder einen ihrer guten Kuchen backen kann.

Die St.-Nikolaus-Kinder hatten als Überraschung ein großes Bild parat, das mit Handabdrücken von allen verziert war. Gemeinsam sangen alle Kindergartenkinder der Erzieherin ein einstudiertes Lied, dessen Text passend auf "ihre" Christl umgeschrieben worden war. li