Oppel blickt zum TSV Grub

Fußball-Kreisklassist TSV Grub am Forst plant ab der Saison 2020/21 mit einem neuen Trainerteam. Zwei "Eigengewächse" werden die erste und zweite Mannschaft ab Juli 2020 trainieren:"Daniel Oppel als Spielertrainer und Andre Melzer als Trainer an der Linie übernehmen dann die sportliche Leitung", teilt Abteilungsleiter Uwe Frank mit. Oppel war von der Jugend an bis zu den Herren bei den Grübern, eher er sich dann dem Bezirksoberligisten TBVfL Neustadt/Wildenheid anschloss. Danach spielte er mehrere Jahre beim FC Lichtenfels in der Landesliga. Zuletzt stürmte er zwei Jahre beim VfL Frohnlach in der Bezirks- und Landesliga.

Andre Melzer war Leitfigur

Andre Melzer - ebenfalls ein echter Grüber - spielte von der Jugend an bis zu den Herren beim TSV. Viele Jahre war er in der ersten Mannschaft aktiv, galt als Leitfigur, war Spielführer und Lenker und Denker auf dem Platz. ct