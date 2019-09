Am Donnerstag sind in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Kirche in Wiesenthau zwei Opferstöcke aufgebrochen worden. Das darin befindliche Bargeld in Höhe von etwa 25 Euro wurde entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 150 Euro. Hinweise an die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/ 70900.