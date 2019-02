Opferstock in der Kirche aufgebrochen

Wohl noch nichts von einem Videobeweis hat ein 27-jähriger Mann gehört. Der Mann hebelte am Mittwochvormittag in der Stadtpfarrkirche die Türe des Opferstockes auf, entnahm den kompletten Geldbehälter einschließlich zehn Euro Inhalt und steckte diesen in seine mitgeführte Sporttasche, meldete die Polizei. Da der Mann durch eine Kirchenbesucherin gestört wurde, verließ er die Örtlichkeit, kehrte aber kurze Zeit später zurück und vollendete sein Werk.

Weiterer Aufbruch

Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte der 27-Jährige als Dieb ermittelt werden. Bei seiner Verhaftung wurden weitere Bruchstücke eines Opferstockes sichergestellt, die bisher noch keinem Tatort zugeordnet werden konnten, schreibt die Polizei abschließend. pol