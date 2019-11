Opfer von Mobbing

Die Selbsthilfegruppe "Treffpunkt Mobbing" lädt am Mittwoch, 13. November, um 18.30 Uhr zu einem offenen Treffen ein. Wieder will man Betroffenen die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und rund ums Thema Mobbing zu informieren. Das Treffen findet in der Ludwigstraße 25 statt. Die Selbsthilfegruppe leiten Norbert Starost und Christine Thun. red