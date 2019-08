Opfer eines Trickbetrugs

Einen fünfstelligen Betrag hat ein Mann aus Elfershausen an einen Trickbetrüger überwiesen.Über einen mehrmonatigen Zeitraum hatte der Betrogene mehrere E-Mails von einer ihm bekannten, im Ausland befindlichen Person erhalten. Darin war er gebeten worden, diesem Geld zu überweisen. In diesen E-Mails wurde eine Notsituation vorgespielt. Erst als der Betrogene bereits einen fünfstelligen Betrag in mehreren Überweisungsvorgängen getätigt hatte, kontaktierte er den vermeintlichen Empfänger; dieser wusste jedoch nichts von E-Mails und dem Geld.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, nicht leichtsinnig Geld an eine Person zu überweisen, wenn eine vermeintliche Notsituation vorgespielt wird. "Nehmen Sie zuvor persönlich Kontakt mit der Person auf", so der Ratschlag. pol